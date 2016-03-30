بنك ساب السعودي يوزع 0.35 ريال للسهم في 5 أبريل عن أرباح النصف/2

القاهرة 30 مارس آذار (رويترز) - قال البنك السعودي البريطاني (ساب) رابع أكبر بنك في السعودية من حيث القيمة السوقية اليوم الأربعاء إنه سيوزع 0.35 ريال للسهم عن أرباح النصف الثاني من 2015 في الخامس من أبريل نيسان.