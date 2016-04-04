المؤشر السعودي يرتفع صباحا

0717 جمت - ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودي في مستهل تعاملات الاثنين وسط تعاملات على أسهم منتقاة مع ترقب المتعاملين لنتائج الشركات للربع الأول.

وصعد المؤشر 0.32 بالمئة إلى 6145.3 نقطة.

وقاد الارتفاعات سهما الراجحي وجبل عمر بمكاسب 0.9 بالمئة و0.9 بالمئة على الترتيب.

وزادت أسهم الاتصالات السعودية وسابك والسعودي للاستثمار وصافولا وموبايلي وبنك الرياض بنسب تراوحت بين 0.4 و2.9 بالمئة.

في المقابل انخفض سهم أسمنت ينبع 8.8 بالمئة تلاه سهم المراعي الذي انخفض 1.4 بالمئة إذ يجري تداول السهم اليوم دون الحق في توزيعات أرباح وأسهم مجانية.

وقالت الشركة في بيان اليوم إن مساهميها وافقوا على زيادة رأس المال 33 بالمئة إلى ثمانية مليارات ريال من ستة مليارات عبر توزيع سهم مجاني لكل ثلاثة أسهم قائمة.

وانخفضت أسهم الأهلي التجاري وسافكو والاسمنت السعودية ومعادن بنسب بين 0.3 و1.2 بالمئة.