المؤشر السعودي يرتفع صباحا
0709 جمت - ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودي في مستهل تعاملات الأربعاء مدعوما بمكاسب الأسهم القيادية بصدارة البتروكيماويات بعد صعود أسعار النفط.
وارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعدما قالت الكويت إن كبار منتجي الخام سيتفقون على تثبيت الإنتاج هذا الشهر حتى وإن لم تشارك إيران في هذه الخطة.
وصعد المؤشر 0.5 بالمئة إلى 6228.8 نقطة. وقفز مؤشر قطاع البتروكيماويات 1.4 بالمئة.
وقاد الصعود سهم سابك بمكاسب 1.3 بالمئة.
وزادت أسهم موبايلي والاتصالات السعودية وينساب والإنماء وسبكيم بنسب تراوحت بين 0.7 و2.3 بالمئة.
في المقابل انخفضت أسهم الأهلي التجاري 1.2 بالمئة وبنك الرياض 2.2 بالمئة وجرير واسمنت ينبع 0.2 بالمئة والسعودي الهولندي 0.4 بالمئة
وقالت الرياض المالية في مذكرة بحثية "لا تزال المؤشرات الفنية بين السلبية والحياد. في حالة ارتفاع المؤشر فمن المرجح أن يواجه مقاومة شديدة بين 6325 و6400 نقطة."
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