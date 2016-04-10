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المؤشرات الكويتية ترتفع صباحا

Sun Apr 10, 2016 7:03am GMT
 
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0649 جمت - ارتفعت مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية في مستهل تعاملات الأحد مع صعود أغلب الأسهم القيادية المتداولة.

وصعد المؤشر السعري للسوق 0.25 بالمئة إلى 5243.8 نقطة فيما زاد مؤشر كويت 15 بنسبة 0.27 بالمئة إلى 855.2 نقطة.

وقاد الارتفاعات سهم زين بمكاسب 1.4 بالمئة.

وزادت أسهم بنك الخليج 1.7 بالمئة وبوبيان للبتروكيماويات أربعة بالمئة وأمريكانا 0.8 بالمئة والصناعات الوطنية 1.6 بالمئة.

في المقابل انخفضت أسهم بنك بوبيان 1.2 بالمئة وبيتك 1.03 بالمئة.

(تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
 