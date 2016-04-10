السوق السعودية تغلق مرتفعة وبورصة مصر تنخفض
1255 جمت - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي تعاملات اليوم الأحد على ارتفاع بدعم من صعود النفط وبداية إعلان الشركات نتائجها المالية الفصلية فيما انخفضت البورصة المصرية وسط نزول شبه جماعي للأسهم المدرجة على المؤشر الرئيسي.
وصعد المؤشر السعودي 1.4 بالمئة إلى 3346.16 نقطة وسط تداولات قاربت أربعة مليارات ريال.
وقاد الصعود سهما الراجحي وصافولا بمكاسب 2.4 بالمئة و6.01 بالمئة.
كما زادت أسهم سابك وجبل عمر والمراعي وجرير وسامبا والسعودي الفرنسي بنسب تراوحت بين 0.9 و3.6 بالمئة.
في المقابل انخفضت أسهم الاسمنت السعودية واسمنت اليمامة 0.4 بالمئة واسمنت ينبع والمواساة 0.2 بالمئة.
وفي القاهرة انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة واحدا بالمئة ليغلق عند 7403.8 نقطة.
ومن بين 30 سهما مدرجا لم يرتفع سوى ثلاثة أسهم واستقر ثلاثة آخرين فيما انخفض 24 سهما.
وقاد النزول سهما التجاري الدولي وجلوبال تليكوم بخسائر 2.2 و4.2 بالمئة.
ونزلت أسهم مدينة نصر للإسكان والسويدي وسوديك وطلعت مصطفى وبايونيرز وحديد عز والمصرية للاتصالات ومصر الجديدة للإسكان والقلعة بنسب بين 1.5 و5.2 بالمئة. يتبع