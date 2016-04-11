نمو صافي ربح مصرف الإنماء السعودي 13.7% في الربع/1

الرياض 11 أبريل نيسان (رويترز) - ارتفع صافي ربح مصرف الإنماء السعودي 13.7 بالمئة في الربع الأول من العام مدعوما بزيادة دخل الاستثمارات وانخفاض إجمالي مصروفات العمليات لتتجاوز النتائج متوسط توقعات المحللين.

وقال البنك في بيان نشر بموقع البورصة السعودية على الانترنت اليوم الاثنين إن صافي ربح الربع الأول بلغ 391 مليون ريال (104.3 مليون دولار) مقارنة مع 344 مليونا سجلها في الربع المقابل من 2015 بزيادة 13.66 بالمئة.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن يسجل البنك أرباحا في المتوسط عند 375.10 مليون ريال في الربع الأول.

وعزا البيان ارتفاع الأرباح إلى "انخفاض إجمالي مصاريف العمليات... وارتفاع صافي الدخل من الاستثمارات والتمويل."

ووفقا للبيان بلغ صافي ربح العمولات الخاصة والاستثمارات 589 مليون ريال في الربع الأول مقارنة مع 550 مليونا قبل عام.

تأسس مصرف الإنماء الإسلامي بموجب قرار من العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبد العزيز عام 2006 وتملك ثلاثة صناديق للحكومة السعودية حصصا متساوية بنسبة عشرة بالمئة لكل منها في رأسمال المصرف البالغ 15 مليار ريال وهي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق الاستثمارات العامة والمؤسسة العامة للتقاعد.