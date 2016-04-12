بورصات الخليج ترتفع في التعاملات المبكرة

0801 جمت - سادت أجواء من التفاؤل أسواق الأسهم الخليجية في بداية التعاملات اليوم الثلاثاء إذ ارتفع مؤشر دبي 0.8 في المئة واستأثرت أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة بمعظم التداولات في السوق.

وقفز سهم دبي باركس آند ريزورتس 4.6 في المئة.

وصعد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.6 في المئة بفضل صعود سهم دانة غاز 1.8 في المئة ليعوض جزءا من خسائره في اليوم السابق والتي بلغت 6.7 في المئة.

كما سجلت أسهم البنوك أداء قويا وقد يكون ذلك بفضل نتائج قوية أعلنها بنكان سعوديان. وزاد سهم بنك أبوظبي التجاري ذو الثقل 1.4 في المئة بينما ارتفع سهم بنك الخليج الأول 0.8 في المئة.

وفي قطر زاد المؤشر 0.4 في المئة وقفز سهم الخليج الدولية للخدمات 3.4 في المئة.

---------------------