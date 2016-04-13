بورصة الكويت تغلق مرتفعة

0935 جمت - أنهت مؤشرات بورصة الكويت معاملات اليوم الأربعاء على ارتفاع بدعم من عمليات شراء واسعة على أغلب الأسهم القيادية.

وصعد مؤشر كويت 15 بنسبة 1.06 بالمئة ليغلق عند 861.9 نقطة كما ارتفع المؤشر السعري الرئيسي 0.59 بالمئة إلى 5306.2 نقطة.

وتراجعت أسعار النفط في العقود الآجلة اثنين بالمئة اليوم الأربعاء بعد أن ارتفعت أمس الثلاثاء إلى أعلى مستوى في 2016 متجاوزة 43 دولارا للبرميل.

وكسبت أسهم بنك الكويت الدولي وبيت التمويل الكويتي 1.03 بالمئة وبنك بوبيان 2.5 بالمئة. وصعد بنك الكويت الوطني والصناعات الوطنية وبنك برقان 1.5 بالمئة.

وشارك في الصعود أسهم بنك الخليج 3.4 بالمئة ومشاريع 1.8 بالمئة وأجيليتي 1.1 بالمئة وبنك وربة 1.15 بالمئة.

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