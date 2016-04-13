نمو طفيف لصافي ربح بنك البلاد السعودي في الربع/1

الرياض 13 أبريل نيسان (رويترز) - سجل بنك البلاد السعودي أصغر البنوك العاملة في المملكة نموا طفيفا نسبته 0.23 بالمئة في صافي ربح الربع الأول من 2016 بدعم من نمو إجمالي دخل العمليات.

وقال البنك في بيان نشر بموقع البورصة السعودية على الإنترنت إن صافي ربح الربع الأول بلغ 174.5 مليون ريال (46.5 مليون دولار) مقابل 174.1 مليون قبل عام.

وعزا البنك نمو الأرباح إلى "ارتفاع إجمالي دخل العمليات."

ووفقا للبيان ارتفع إجمالي ربح العمليات 12.93 بالمئة إلى 627 مليون ريال في الربع الأول من 555.2 مليون في الربع المقابل من 2015.

تأسس بنك البلاد عام 2004 ويبلغ رأسماله المدفوع أربعة مليارات ريال ويقدم البنك الخدمات المصرفية والاستثمارية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)