صافي ربح مصرف الراجحي السعودي يقفز 32.8% في الربع/1 متجاوزا التوقعات

الرياض 17 أبريل نيسان (رويترز) - سجل مصرف الراجحي السعودي أكبر بنك إسلامي في الخليج من حيث القيمة السوقية قفزة نسبتها 32.8 بالمئة في صافي ربح الربع الأول من 2016 لتتجاوز النتائج متوسط توقعات المحللين وذلك بفضل ارتفاع إجمالي دخل العمليات.

وقال البنك في بيان للبورصة إن صافي الربح بلغ 2.017 مليار ريال (537.9 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس اذار مقابل 1.519 مليار قبل عام.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن يسجل البنك ارباحا في المتوسط عند 1.842 مليار ريال في الربع الأول.

وهذه هي المرة الثالثة على التوالي التي يسجل فيها المصرف ارتفاعا في الأرباح الفصلية منذ نحو عامين.

وعزا البنك نمو الأرباح إلى "ارتفاع اجمالي دخل العمليات...(بفضل) ارتفاع اتعاب الخدمات البنكية وصافي دخل العمولات الخاصة."

وبحسب البيان زاد إجمالي دخل العمليات نحو ثمانية بالمئة إلى 3.7 مليار ريال في الربع الأول من 3.4 مليار قبل عام.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)