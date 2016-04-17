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لمحة -أسهم الراجحي تقفز بعد نتائج أعلى من التوقعات في الربع/1

Sun Apr 17, 2016 8:19am GMT
 
[-] نص [+]

‭0811‬ جمت -

* أسهم الراجحي تقفز 1.8 بالمئة إلى 57.8 ريال في البورصة السعودية صباحا.

* السهم يسجل أكبر المكاسب على المؤشر السعودي.

* البنك أعلن عن قفزة قاربت 33 بالمئة في صافي ربح الربع الأول من العام لتتجاوز النتائج متوسط توقعات المحللين بفضل ارتفاع إجمالي دخل العمليات.

* صافي الربح بلغ 2.017 مليار ريال (537.9 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس آذار مقابل 1.519 مليار قبل عام.

* توقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن يسجل البنك أرباحا في المتوسط عند 1.842 مليار ريال في الربع الأول.

* المؤشر السعودي يتراجع 0.8 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
 