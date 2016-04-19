بورصة السعودية تصعد صباحا مع معاودة ارتفاع أسعار النفط العالمية
0710 جمت - عاود المؤشر السعودي ارتفاعه خلال بداية معاملات اليوم الثلاثاء مع صعود أسعار النفط العالمية بعد أن تهاوت يوم الاثنين بسبب فشل خطة كبار منتجي النفط لتثبيت الإنتاج.
وصعد المؤشر السعودي 1.2 بالمئة ليصل إلى 6499.4 نقطة ومؤشر البنوك 0.75 بالمئة والبتروكيماويات 1.56 بالمئة.
وكسب سهم شركة سابك إحدى أكبر شركات البتروكيماويات في العالم 1.65 بالمئة بعد انخفاض الأرباح الفصلية 13.23 بالمئة بفعل تراجع أسعار بيع المنتجات لكن النتائج جاءت أعلى من متوسط توقعات المحللين.
وارتفعت أسهم بترورابغ وكيان والمراعي 0.9 بالمئة وسبكيم 1.4 بالمئة رغم هبوط أرباحها الفصلية 37 بالمئة.
وشارك في الصعود أسهم الراجحي 1.3 بالمئة وصافولا واحد بالمئة وزين 1.1 بالمئة وموبايلي 0.6 بالمئة.
وتراجع سهم سامبا 1.4 بالمئة مع هبوط أرباحه الفصلية 1.4 بالمئة إلى 1.260 مليار ريال.
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