ارتفاع معظم بورصات الخليج صباحا مع تماسك النفط

0744 جمت - ارتفعت معظم أسواق الأسهم الخليجية في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء مع تماسك أسعار النفط على نحو أفضل مما كان يخشاه البعض إثر فشل اجتماع منتجي النفط بالدوحة في الاتفاق على تثبيت الإنتاج.

وصعد مؤشر سوق دبي 0.6 في المئة مدعوما بصعود سهم إعمار العقارية 1.4 في المئة بعدما قال محمد العبار رئيس مجلس إدارة الشركة إن أداء الشركة في الربع الأول يبدو جيدا بفضل مبيعات أفضل من التوقعات وخفض التكاليف. ولم تعلن الشركة بعد نتائجها الفصلية.

وصعد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.2 في المئة وسط تحركات محدودة لمعظم الأسهم لكن سهم مصرف أبوظبي الإسلامي المنتظر أن يعلن نتائجه يوم الخميس قفز 6.7 في المئة وسط تعاملات كثيفة غير معتادة.

ونزل المؤشر القطري 0.2 في المئة ولكن تسعة من الأسهم العشرة الأكثر تداولا في السوق ارتفعت.

ونزل مصرف الريان 0.1 في المئة بعد أن أعلن نمو صافي الربح في الربع الأول 5.1 في المئة إلى 537 مليون ريال (147.5 مليون دولار). وكانت هيرميس توقعت أن يحقق البنك أرباحا 513.3 مليون ريال بينما توقعت كيو.إن.بي للخدمات المالية أن تبلغ الأرباح 518.9 مليون ريال.

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