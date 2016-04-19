بورصة مصر تصعد صباحا بدعم من مشتريات المحليين

0838 جمت - واصلت بورصة مصر مسارها الصاعد خلال بداية معاملات اليوم الثلاثاء بدعم واضح من مشتريات الأفراد المحليين وسط وفرة في السيولة.

وصعد المؤشر المصري الرئيسي 1.71 بالمئة ليصل إلى 7793.2 نقطة والمؤشر الثانوي 0.54 بالمئة ليصل إلى 382.5 نقطة.

وبلغت قيم التداول 190.657 مليون جنيه.

ومالت معاملات المصريين إلى الشراء بينما مالت معاملات العرب والأجانب إلى البيع. واستحوذ المصريون على 83 بالمئة من المعاملات والعرب على نحو عشرة بالمئة والأفراد على 81.6 بالمئة.

وكسبت أسهم طلعت مصطفى 3.25 بالمئة وعامر جروب خمسة بالمئة وأوراسكوم للاتصالات 1.35 بالمئة وهيرميس 2.3 بالمئة والتجاري الدولي 2.9 بالمئة.

وغيرت نعيم للوساطة في الأوراق المالية نصيحتها للمستثمرين في مذكرة بحثية اليوم من تخفيف المراكز إلى "الاحتفاظ. حد إيقاف الخسائر 7360 نقطة."

وصعدت أسهم بالم هيلز 1.4 بالمئة وجلوبال 1.9 بالمئة وسوديك 3.4 بالمئة والمصرية للاتصالات 2.65 بالمئة وإعمار مصر 2.2 بالمئة.

وقالت نعيم إن المؤشر المصري الرئيسي يتجه إلى مستوى "8000 نقطة ثم مستوى 8200 نقطة."