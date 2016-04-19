المؤشر السعودي يغلق مرتفعا مدعوما بمكاسب سابك

1218 جمت - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي تعاملات الثلاثاء على ارتفاع بدعم من مكاسب سابك والأسهم القيادية بعد نتائج فاقت التوقعات.

وصعد المؤشر 1.7 بالمئة إلى 6532 نقطة وسط تداولات قيمتها 6.5 مليار ريال.

وقفز سهم سابك 2.3 بالمئة بعدما سجلت الشركة انخفاضا نسبته 13.23 بالمئة في الربع الأول بفعل تراجع أسعار بيع المنتجات لكن النتائج جاءت أعلى من متوسط توقعات المحللين.

وبلغ صافي ربح سابك 3.41 مليار ريال (909.3 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس آذار مقارنة مع 3.93 مليار قبل عام.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن تحقق الشركة في المتوسط أرباحا قدرها 2.84 مليار ريال في الربع الرابع.

وزادت أسهم الراجحي واسمنت العربية والأهلي التجاري ومعادن وموبايلي وجبل عمر بنسب تراوحت بين 0.8 و9.9 بالمئة.