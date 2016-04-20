المؤشر السعودي ينخفض صباحا تحت وطأة خسائر صافولا

0716 جمت - تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودي في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء متأثرا بخسائر قوية سجلها سهم مجموعة صافولا بعد نتائج فصلية مخيبة للآمال.

ونزل مؤشر البورصة 0.5 بالمئة إلى 6498 نقطة.

وهبط سهم صافولا نحو تسعة بالمئة بعدما سجلت الشركة انخفاضا نسبته 80.3 بالمئة في صافي ربح الربع الأول من العام ليصل إلى 92.9 مليون ريال (42.8 مليون دولار) مقابل 470.5 مليون قبل عام.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن تحقق صافولا أرباحا فصلية قدرها 268.08 مليون ريال في المتوسط.

وعزت الشركة هبوط الأرباح إلى وجود ارباح رأسمالية بقيمة 265.2 مليون ريال من بيع كامل حصتها في شركة صافولا لأنظمة التغليف في الربع الأول من 2015.

وقالت إن مجلس إدارتها أوصى بتوزيع 0.25 ريال للسهم عن الربع الأول مقارنة مع 0.5 ريال وزعتها عن الربع المماثل من 2015.

وانخفضت أسهم موبايلي 5.3 بالمئة رغم تحولها لتحقيق أرباح صافية بقيمة 16.6 مليون ريال (4.43 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 مارس آذار مقارنة مع خسارة بلغت 44.5 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.

ونزلت أسهم الراجحي والأهلي التجاري والمراعي وجرير وسامبا بنسب تراوحت بين 0.4 و1.7 بالمئة.