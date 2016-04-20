بورصة مصر تواصل الصعود صباحا بدعم من مشتريات العرب
0830 جمت - ارتفعت البورصة المصرية في مستهل التعاملات اليوم الأربعاء بدعم من مشتريات العرب لتواصل موجة صعودها بعدما بلغت أعلى مستوى لها منذ أغسطس آب في الجلسة السابقة.
وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق 0.7 بالمئة إلى 7916.7 نقطة بينما زاد المؤشر الثانوي 0.3 بالمئة إلى 382.9 نقطة.
ومالت معاملات العرب إلى الشراء بينما اتجهت تعاملات المصريين والأجانب إلى البيع.
وزادت أسهم بلتون 9.9 بالمئة وطلعت مصطفى 3.6 بالمئة والتجاري الدولي 1.65 بالمئة وأوراسكوم كونستراكشون 0.9 بالمئة وإعمار مصر 0.7 بالمئة وجلوبال تليكوم 0.95 بالمئة.
في المقابل انخفضت أسهم بورتو جروب 5.6 بالمئة والنساجون الشرقيون 1.6 بالمئة وجي.بي أوتو 1.2 بالمئة والمنتجعات واحدا بالمئة.
وشاركت في النزول أسهم بايونيرز وسوديك بنسبة 0.85 بالمئة وبالم هيلز 0.35 بالمئة والمصرية للاتصالات وحديد عز 0.3 بالمئة.
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