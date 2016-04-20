أسهم السعودية تغلق منخفضة
1246 جمت - أنهت البورصة السعودية تعاملات اليوم الأربعاء على تراجع متأثرة بنزول عدد من الأسهم القيادية بعد نتائج مخيبة للآمال.
ونزل المؤشر السعودي 0.3 بالمئة ليغلق عند 6512.4 نقطة وسط تداولات قيمتها 5.9 بالمئة.
وقاد النزول سهما موبايلي وصافولا بخسائر 7.8 بالمئة و5.7 بالمئة على الترتيب.
كما نزلت أسهم الراجحي والأهلي التجاري وجرير وسامبا والمراعي بنسب تراوحت بين 0.9 و2.4 بالمئة.
في المقابل ارتفعت أسهم جبل عمر 1.7 بالمئة وإعمار المدينة الاقتصادية 4.9 بالمئة ومعادن 0.9 بالمئة والعربي الوطني واحدا بالمئة والأسمنت السعودية 1.2 بالمئة.
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1230 جمت - واصلت البورصة الأردنية ارتفاعها للجلسة الثالثة على التوالي لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ أسبوعين بفعل شراء محدود في أسهم ريادية مغرية. يتبع