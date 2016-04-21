بورصة دبي تصعد صباحا بدعم الأسهم المرتبطة بقطاع العقارات

0902 جمت - ارتفعت بورصة دبي في التعاملات المبكرة اليوم الخميس حيث صعد مؤشر السوق 0.9 بالمئة بدعم من الأسهم المرتبطة بالقطاع العقاري.

وزاد سهم أرابتك العقارية الأكثر تداولا في البورصة 0.6 بالمئة. وكان رئيس مجلس إدارة الشركة التي تتكبد خسائر قال أمس الأربعاء إنها قد تبلغ حد التعادل بين الإيرادات والمصروفات في 2016 وتعود إلى الربحية في السنة التالية.

وارتفع سهم ديار العقارية 0.9 بالمئة على الرغم من أن الشركة سجلت هبوطا نسبته 7.6 بالمئة في أرباحها الفصلية. وقفز سهم إعمار -أكبر شركة عقارية مدرجة في البورصة والتي لم تعلن نتائجها الفصلية حتى الآن - بنسبة 2.4 بالمئة.

----------------------------

0839 جمت - ارتفعت البورصة المصرية في مستهل التعاملات اليوم الخميس مع صعود غالبية الأسهم القيادية بدعم من مشتريات المستثمرين المحليين والأجانب.

وزاد المؤشر الرئيسي للسوق 0.5 بالمئة إلى 7843.4 نقطة بينما صعد المؤشر الثانوي 0.6 بالمئة إلى 379.2 نقطة.