هبوط في الاسهم القيادية بالكويت رغم ارتفاع المؤشر الرئيسي

1010 جمت - أغلقت بورصة الكويت اليوم الخميس على ارتفاع لمؤشرها الرئيسي بنسبة 0.3 في المئة ليصل إلى 5347 نقطى في حين هبط عدد من الأسهم القيادية ما دفع مؤشر كويت 15 للانخفاض 0.7 في المئة إلى 855.4 نقطة.

وقال نايف الشايع المحلل المالي لرويترز إن الاقبال على الأسهم الصغيرة والمضاربية أصبح ظاهرة في بورصة الكويت لاسيما بعد أن قامت بعض هذه الشركات بتعديل أوضاعها وبالتالي تحقيق أرباح.

وأضاف أن الأخبار الآتية من عدد من الأسهم الشركات والبنوك التي تعتبر أسهمها قيادية في البورصة "ليست على ما يرام" وهو ما جعل هذه الاسهم تهبط بشكل شبه يومي في البورصة.

وهبطت أسهم بنك الكويت الوطني 1.5 في المئة وكيبكو 1.8 في المئة وبيت التمويل الكويتي 2.04 في المئة وبنك برقان 2.9 في المئة.

وأغلقت أسهم فيفا مرتفعة 0.2 في المئة وبنك الخليج 0.8 في المئة ومجموعة الصناعات 1.4 في المئة وميزان 3.6 في المئة.

-------------------