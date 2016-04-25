الأسهم القيادية تهبط في بورصة الكويت

0955 جمت - هبطت الأسهم القيادية في بورصة الكويت اليوم الاثنين حيث انخفض مؤشر كويت 15 بنسبة 0.55 في المئة ليغلق عند 856.2 نقطة.

كما نزل المؤشر الكويتي الرئيسي 0.25 في المئة لينهي اليوم عند 5358.7 نقطة.

وقال المحلل المالي عدنان الدليمي لرويترز إن الأسهم القيادية تعاني منذ عدة أيام لأن كثيرا من نتائج الربع الأول جاء "دون التوقعات ومخيبا للآمال."

وهبطت أسهم بنك الكويت الوطني 1.5 في المئة وأمريكانا 3.15 في المئة وبنك الخليج 0.8 في المئة.

وارتفعت أسهم البنك التجاري الكويتي 2.3 في المئة وبنك وربة 1.15 في المئة وبنك الكويت الدولي واحدا في المئة.

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