الخطوط السعودية تكلف اتش.اس.بي.سي بترتيب إصدار صكوك بخمسة مليارات ريال

دبي 25 أبريل نيسان (رويترز) - قال صالح الجاسر مدير عام الخطوط الجوية السعودية اليوم الاثنين إن الشركة كلفت بنك اتش.اس.بي.سي بترتيب إصدار صكوك بقيمة خمسة مليارات ريال (1.3 مليار دولار).

وصرح للصحفيين بأن الصكوك ستطرح للبيع في النصف الثاني من العام .