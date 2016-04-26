المؤشر السعودي يغلق منخفضا

1310 جمت - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي تعاملات الثلاثاء على انخفاض تحت وطأة نزول النفط فيما صعدت أسهم منتقاة مع تكهن المتعاملين باستفادتها من رؤية السعودية 2030 التي تسعى لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط.

وخسر المؤشر 1.6 بالمئة ليغلق على 6757.14 نقطة بعد جلسة جرى فيها تداول أسهم بقيمة 7.2 مليار ريال.

وقاد النزول سهما الراجحي وسابك القياديان بخسائر 3.6 بالمئة و2.9 بالمئة على الترتيب.

كما نزلت أسهم الأهلي التجاري وسامبا والاتصالات والكهرباء والسعودي الفرنسي وجبل عمر بنسب تراوحت بين 1.12 و4.4 بالمئة.

في المقابل ارتفعت أسهم البحري 1.9 بالمئة ومعادن 0.6 بالمئة والطيار 0.8 بالمئة.

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