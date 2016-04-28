تراجع طفيف في بورصة السعودية صباحا

0707 جمت - سجل المؤشر السعودي تراجعا طفيفا في بداية تعاملات الخميس آخر أيام الأسبوع حيث انخفض 0.1 بالمئة إلى 6815.9 نقطة بعد أن حقق ارتفاعا في أول دقيقتين من التداول.

ونزلت أسهم ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) 0.9 بالمئة وبتروكيم 0.6 بالمئة وسامبا 0.65 بالمئة وصافولا 0.5 بالمئة وزين 0.6 بالمئة وموبايلي 0.3 بالمئة.

وارتفعت أسهم سابك 0.3 بالمئة وكيان 1.4 بالمئة وبترورابغ 0.4 بالمئة في حين استقرت أسهم سبكيم والمراعي.

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0633 جمت - دفعت مبيعات المتعاملين على أسهم زين في بداية عمليات التداول في سوق الكويت للأوراق المالية اليوم الخميس مؤشرات السوق للتراجع.

ونزل مؤشر كويت 15 بنسبة 0.25 بالمئة ليصل إلى 857.7 نقطة والمؤشر السعري الرئيسي 0.12 بالمئة ليصل إلى 5423.3 نقطة.