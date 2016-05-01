المؤشر السعودي يغلق منخفضا

1217 جمت - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي تعاملات الأحد على تراجع مع نزول عدد من الأسهم القيادية بصدارة البنوك فيما قفز سهم معادن بالنسبة القصوى بعد تغييرات في مجلس إدارة أكبر شركة تعدين في الخليج.

ونزل المؤشر 0.8 بالمئة إلى 6754.23 نقطة وسط تداولات قيمتها 6.4 مليار ريال.

وقاد التراجعات سهما جبل عمر والأهلي التجاري بخسائر 2.7 بالمئة لكل منهما والراجحي الذي خسر 1.2 بالمئة.

كما انخفضت أسهم سامبا والاتصالات والسعودي الفرنسي والطيار بنسب بين 1.9 و4.6 بالمئة.

في المقابل قفز سهم معادن 9.5 بالمئة مسجلا أكبر الماكسب على المؤشر.

وأعلنت شركة معادن مساء الخميس الماضي أن صندوق الاستثمارات العامة التابع للحكومة السعودية استبدل أربعة من ممثليه بمجلس إدارة الشركة التي يمتلك فيها 49.99 بالمئة.

وأصبح مجلس إدارة معادن برئاسة خالد الفالح‭‬‬‬‬‬‬‬ الذي يتولى أيضا منصب رئيس مجلس إدارة شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية. ويضم مجلس معادن الجديد في عضويته سيدة الأعمال السعودية البارزة لبنى العليان.

ومن بين ممثلي الصندوق أيضا عبد الله بن محمد العيسى عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) وعبد الله السعدان النائب الأعلى لرئيس أرامكو للمالية والاستراتيجيات والتطوير.