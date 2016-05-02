المؤشر السعودي يتراجع صباحا
0802 جمت - تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودي في مستهل تعاملات الاثنين متأثرا بخسائر الأسهم القيادية بصدارة البنوك والبتروكيماويات.
ونزل المؤشر 0.6 بالمئة إلى 6715.8 نقطة.
وقاد التراجعات سهما الراجحي وسامبا بخسائر 0.8 بالمئة و2.01 بالمئة على الترتيب.
كما نزلت أسهم معادن وسابك والسعودي الفرنسي وكيان وتصنيع والعربي الوطني بنسب تراوحت بين 0.6 و2.5 بالمئة.
في المقابل ارتفعت أسهم الكهرباء 2.7 بالمئة وجرير 0.8 بالمئة ودار الأركان 0.9 بالمئة وإعمار المدينة الاقتصادية 0.8 بالمئة.
وقالت الرياض المالية إنها لا تستبعد المزيد من التصحيح في المرحلة الحالية مع اتخاذ المؤشرات الفنية اتجاها هابطا ومحافظتها على إشارات البيع ما يؤكد النظرة حول تباطؤ اتجاه الصعود للمؤشر.
والبورصة المصرية مغلقة اليوم بمناسبة عطلة شم النسيم وتستأنف العمل غدا الثلاثاء.
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