مؤشرات الكويت تغلق متباينة

0945 جمت - تباينت مؤشرات بورصة الكويت اليوم الإثنين عند الإغلاق حيث أغلق المؤشر الرئيسي على 5372.5 نقطة منخفضا 0.57 في المئة في حين ارتفع مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.46 في المئة إلى 854.6 نقطة.

وقال مجدي صبري المحلل المالي لرويترز إن السوق لم يتفاعل حتى الآن بشكل إيجابي مع توقيع عقود تمويل مشروع الوقود البيئي البالغة 1.2 مليار دينار كما لم يتفاعل مع ارتفاع أسعار النفط.

وأضاف صبري "مازال السوق يتعامل مع الأسهم بمنطق المضاربة ولا شيء سواها.. هناك إحجام من بعض المستثمرين وهو ما يجعل السيولة (القيمة المتداولة) ضعيفة."

وبلغت قيمة التداولات اليوم نحو تسعة ملايين دينار منها ثلاثة ملايين للأسهم المقيدة في مؤشر كويت 15.

وارتفعت أسهم بنك الكويت الوطني وزين 1.5 في المئة وبنك الكويت الدولي اثنين في المئة وأريد 1.9 في المئة.

وهبطت أسهم مجموعة الصناعات الوطنية بنهاية الجلسة 5.8 في المئة والمباني وبنك برقان 1.2 في المئة.