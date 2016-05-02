المؤشر السعودي يغلق متراجعا

1308 جمت - تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودي بنهاية تعاملات الاثنين متأثرا بخسائر عدد من الأسهم القيادية بصدارة البنوك والبتروكيماويات.

وقاد النزول سهما سامبا وسابك بخسائر 3.3 بالمئة و1.2 بالمئة على الترتيب.

كما نزلت أسهم معادن والسعودي الفرنسي والعربي الوطني وساب وتصنيع بين 2.5 و3.4 بالمئة بنهاية الجلسة.

في المقابل ارتفعت أسهم جبل عمر 2.4 بالمئة والاتصالات 1.2 بالمئة والكهرباء 1.8 بالمئة. كما أغلقت أسهم دار الأركان مرتفعة 1.7 بالمئة وموبايلي 0.3 بالمئة.

1225 جمت - قاد سهم البنك العربي البورصة الأردنية نحو الارتفاع اليوم الثلاثاء بعد تسجيل تراجع على مدار أربع جلسات مع تحقيق قفزة في حجم التداول نتيجة صفقات داخلية. يتبع