مبيعات المحليين تهبط ببورصة مصر صباحا

0915 جمت - واصلت مبيعات المتعاملين المحليين دفع بورصة مصر لمواصلة مسارها النزولي في بداية جلسة التداول اليوم الأربعاء وسط سيولة متوسطة.

وتراجع المؤشر الرئيسي 0.87 بالمئة ليصل إلى 7466.25 نقطة بعد أن هبط بأكثر من ثلاثة بالمئة خلال معاملات الثلاثاء. ونزل المؤشر الثانوي 0.54 بالمئة ليصل إلى 365.7 نقطة.

وبلغت قيم التداول 161.182 مليون جنيه.

ومالت معاملات المصريين إلى البيع بينما اتجهت معاملات العرب والأجانب إلى الشراء. واستحوذ المصريون على 62.5 بالمئة من المعاملات والأجانب على 31.5 بالمئة والأفراد على 57.4 بالمئة.

وهبطت أسهم التجاري الدولي 1.65 بالمئة وأوراسكوم للاتصالات 4.2 بالمئة وجلوبال 4.6 بالمئة وبالم هيلز 2.8 بالمئة وطلعت مصطفى 2.7 بالمئة.

وقال عيسى فتحي من القاهرة لتداول الأوراق المالية "تصريحات وزير الصناعة بأن الحكومة تعيد النظر في قرار خفض أسعار الغاز لمصانع الحديد أعطي إشارات سلبية للمتعاملين عن طبيعة المناخ الاقتصادي وكذلك تأثر أكثر من قطاع بهذا القرار في حالة الرجوع عنه فعليا."

ونقلت صحيفة المصري اليوم المحلية الخميس الماضي عن وزير الصناعة المصري طارق قابيل قوله إن بلاده تعيد النظر في قرار خفض أسعار الغاز لمصانع الحديد.

كان مجلس الوزراء المصري وافق في مارس آذار على خفض سعر إمدادات الغاز إلى مصانع الحديد والصلب من 7 دولارات إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية. لكن القرار لم يطبق فعليا حتى الآن.