مبيعات المحليين والأجانب تهبط ببورصة مصر

1235 جمت - دفعت مبيعات المتعاملين المحليين والأجانب بورصة مصر لمواصلة مسارها النزولي خلال معاملات اليوم الأربعاء وسط سيولة متوسطة.

وتراجع المؤشر الرئيسي 1.18 بالمئة ليغلق عند 7442.4 نقطة بعد أن هبط بأكثر من ثلاثة بالمئة خلال معاملات الثلاثاء. ونزل المؤشر الثانوي 0.51 بالمئة ليغلق عند 365.83 نقطة.

وبلغت قيم التداول 594.125 مليون جنيه.

ومالت معاملات المصريين والأجانب إلى البيع بينما اتجهت معاملات العرب إلى الشراء. واستحوذ المصريون على 75.2 بالمئة من المعاملات والأجانب على 18.1 بالمئة والمؤسسات على 63.5 بالمئة.

وهبطت أسهم التجاري الدولي 1.4 بالمئة وجلوبال 4.2 بالمئة وطلعت مصطفى 1.3 بالمئة وأوراسكوم كونستراكشون 1.55 بالمئة.

ونصحت نعيم للوساطة في الأوراق المالية المستثمرين في مذكرة بحثية اليوم "بتخفيف مراكزهم".

وقالت نعيم إن المؤشر الرئيسي يسير نحو "مستوى الدعم التالي 7275 نقطة. عدم الارتداد من ذلك الدعم أو الثبات أعلى منه قد يؤدي بدوره لمزيد من الهبوط صوب مستوى 6900 نقطة."

وخسرت أسهم حديد عز 1.3 بالمئة وإعمار مصر 0.4 بالمئة بينما ارتفعت أسهم هيرميس 1.4 بالمئة وبالم هيلز اثنين بالمئة وسوديك 0.3 بالمئة.