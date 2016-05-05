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البحري السعودية يحصل على تمويل بقيمة 700 مليون ريال من مصرف الإنماء

Thu May 5, 2016 6:32am GMT
 
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الرياض 5 مايو أيار (رويترز) - قالت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) اليوم الخميس إنها وقعت اتفاقا مع مصرف الإنماء للحصول على تمويل إسلامي بقيمة 700 مليون ريال (186.7 مليون دولار) لأجل عشر سنوات.

وأضافت الشركة في بيان للبورصة إن التمويل "متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بنظام المشاركة والإجارة...وسوف يستخدم في تمويل ما نسبته 80% من مبالغ شراء ثلاث ناقلات نفط عملاقة مستخدمة."

وسيسدد التمويل على أقساط نصف سنوية متساوية ودفعة نهائية تقدر بحوالي 30 بالمئة من قيمة التسهيلات الإئتمانية. ويبدأ السداد بعد مرور ستة اشهر من تنفيذ التمويل.

وأصبحت الشركة المزود الوحيد لخدمات الشحن بناقلات الخام العملاقة لشركة أرامكو السعودية بعدما اشترت الوحدة البحرية لشركة النفط العملاقة في صفقة أعلنت في 2012 واكتملت في العام الماضي.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)

(تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
 