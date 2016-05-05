المؤشر السعودي ينهي الأسبوع مرتفعا بدعم النفط والبنوك

1226 جمت - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات اليوم الخميس على ارتفاع بدعم من صعود النفط ومكاسب البنوك وبعد رفع الحكومة الحظر المفروض على مجموعة بن لادن.

وقفز المؤشر 1.1 بالمئة إلى 6656.4 نقطة.

وصعدت أسعار النفط اليوم صوب 45.5 دولار للبرميل بعد أن عرقل حريق غابات ضخم في كندا إنتاج النفط الرملي في الوقت الذي تشكل فيه التوترات في ليبيا خطرا على إنتاج البلاد من الخام.

وارتفع مؤشر قطاع البتروكيماويات 2.4 بالمئة وسجل سهم سابك القيادي أكبر المكاسب على المؤشر وصعد 1.8 بالمئة وزاد سهم كيان 7.8 بالمئة.

وصعد مؤشر البنوك 1.3 بالمئة بعدما قال مسؤول كبير في مجموعة بن لادن السعودية للمقاولات اليوم إن الحكومة سمحت بعودة الشركة إلى تنفيذ المشروعات الحكومية في خطوة من شأنها تخفيف الضغوط على مجموعة المقاولات العملاقة والبنوك المقرضة.

وزادت اسهم الأهلي التجاري 1.6 بالمئة والراجحي 1.3 بالمئة وسامبا 2.3 بالمئة والسعودي الفرنسي 1.7 بالمئة والإنماء 1.8 بالمئة.

في المقابل انخفضت أسهم جبل عمر 0.9 بالمئة وجرير والبحري 0.2 بالمئة وزين السعودية 0.6 بالمئة.