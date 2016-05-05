أسهم البنوك السعودية تصعد بعد رفع الحظر عن مجموعة بن لادن

من ماثيو سميث

دبي 5 مايو أيار (رويترز) - ساعدت أسهم البنوك السعودية في تعافي المؤشر الرئيسي للبورصة من أدنى مستوى في أسبوعين اليوم الخميس بعدما رفعت الحكومة الحظر عن مجموعة بن لادن وسمحت لها بالعودة إلى المنافسة على العقود الحكومية بما قد يخفف الضغط على الشركة المثقلة بديون من المصارف المحلية.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أمر في سبتمبر أيلول الماضي بمنع مجموعة بن لادن من المنافسة على العقود الحكومية بعد حادث سقوط رافعة في الحرم المكي أودى بحياة 107 أشخاص.

وقال مسؤول كبير بالمجموعة لرويترز اليوم طالبا عدم ذكر اسمه إن الشركة تسلمت مرسوما ملكيا يقضي بالسماح لها بالتقدم بعروض تنفيذ المشروعات الحكومية مرة أخرى ورفع حظر السفر الذي فرض على كبار مديريها في أعقاب كارثة الحرم المكي.

وجاء سهما البنك الأهلي التجاري ومصرف الراجحي بين أكبر الرابحين في السوق وصعدا 1.6 بالمئة و1.3 بالمئة على الترتيب.

وقال مازن السديري من الاستثمار كابيتال في الرياض "بن لادن من كبار المقترضين وكانت المخاوف المتعلقة بالشركة تضغط على القطاع المصرفي."

وارتفع مؤشر قطاع البنوك الذي يمثل نحو ثلث إجمالي القيمة السوقية للبورصة 1.3 بالمئة.

وإمتنعت بن لادن وهي إحدى كبرى شركات البناء في الشرق الأوسط عن التعليق علنا على موقفها المالي لكن مصرفيين ببنوك تجارية في الخليج قالوا إن من المرجح أن تكون المجموعة مدينة لبنوك محلية وعالمية بديون تقارب في مجملها نحو 30 مليار دولار.