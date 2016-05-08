صعود بورصتي دبي وقطر وتراجع أبوظبي

0830 جمت - ارتفع مؤشر دبي 0.8 بالمئة إلى 3332 نقطة متجاوزا مستوى الدعم الرئيسي الذي لامسه في أواخر مارس آذار بين 3248 و3253 نقطة.

وارتفع سهم جي.اف.اتش فايننشال 1.4 بالمئة معززا مكاسبه منذ أواخر الاسبوع الماضي بعد الإعلان عن توقيع خطاب نوايا مبدئي مع إشراق العقارية في أبوظبي قد تبيع بموجبه أصولا عقارية إلى إشراق مقابل أسهم في الأخيرة.

ونزل مؤشر أبوظبي 0.1 بالمئة رغم تعافي سهم بنك أبوظبي التجاري لليوم الثاني بعد أن مني بخسائر عقب نتائج الربع الأول وزاد السهم 1.3 بالمئة.

وارتفع مؤشر قطر 0.1 بالمئة بينما زاد سهم دلالة للسمسرة ثلاثة بالمئة.

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0727 جمت - ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية في مستهل تعاملات اليوم الأحد بعد إجراء تعديلات وزارية كبيرة شملت الحقائب الاقتصادية.