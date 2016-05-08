أسهم الكويت تغلق منخفضة
1346 جمت - أنهت مؤشرات البورصة الكويتية تعاملات اليوم الأحد على تراجع مع نزول عدد من الأسهم القيادية وسط تداولات ضعيفة.
وخسر المؤشر السعري للسوق 0.05 بالمئة ليسجل 5370.7 نقطة ونزل مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.18 بالمئة ليغلق عند 851.8 نقطة.
وقاد التراجعات سهما التجاري وأجيليتي بخسائر 5.6 بالمئة و1.9 بالمئة على الترتيب.
ونزلت أسهم بنك الخليج 0.8 بالمئة وبوبيان للبتروكيماويات 1.9 بالمئة.
في المقابل ارتفعت أسهم مباني 2.4 بالمئة وبنك برقان 1.5 بالمئة وميزان القابضة 1.7 بالمئة.
---------------
0830 جمت - تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية صباح الأحد مع نزول عدد من الأسهم القيادية وسط تداولات ضعيفة. يتبع