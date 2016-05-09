أداء متباين لمؤشرات الكويت بنهاية التعاملات

0840 جمت - تباين أداء البورصتين الرئيسيتين في الإمارات العربية المتحدة في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين حيث انخفض مؤشر بورصة دبي 0.7 بالمئة في الوقت الذي ارتفع فيه مؤشر أبوظبي 0.3 بالمئة. يتبع