أداء متباين لمؤشرات الكويت بنهاية التعاملات
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0938 جمت - تباين أداء مؤشرات الكويت بنهاية تعاملات اليوم الاثنين وسط تداولات ضعيفة.
ونزل المؤشر السعري للسوق 0.12 بالمئة إلى 5364.23 نقطة فيما صعد مؤشر كويت 15 بنسبة 0.1 بالمئة إلى 852.6 نقطة.
وارتفعت أسهم زين 1.5 بالمئة وبوبيان للبتروكيماويات 3.8 بالمئة وبنك بوبيان والتجاري 1.2 بالمئة.
في المقابل انخفضت أسهم أمريكانا 1.7 بالمئة وميزان القابضة 3.6 بالمئة ومباني 1.2 بالمئة.
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0840 جمت - تباين أداء البورصتين الرئيسيتين في الإمارات العربية المتحدة في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين حيث انخفض مؤشر بورصة دبي 0.7 بالمئة في الوقت الذي ارتفع فيه مؤشر أبوظبي 0.3 بالمئة. يتبع