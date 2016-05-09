البورصة الأردنية تغلق على تراجع طفيف
1245 جمت - انخفضت البورصة الأردنية قليلا اليوم الاثنين بفعل عمليات بيع محدودة في أسهم قيادية مثل مناجم الفوسفات وسط قيمة تداول ضعيفة.
وأغلق المؤشر العام للأسهم متراجعا 0.09 بالمئة إلى 2101.67 نقطة في حين بلغت قيمة التداول 7.5 مليون دينار مقارنة مع 15.4 مليون دينار في الجلسة السابقة.
وقال المحلل المالي عوني مصطفى إن بورصة عمان شهدت اليوم عمليات جني أرباح بسيطة وسط سيولة متدنية.
وأضاف مصطفى "لا أخبار جديدة ولا محفزات والترقب سيد الموقف."
وانخفض سهم الكهرباء الأردنية 0.42 بالمئة إلى 2.37 دينار وسهم مناجم الفوسفات 2.22 بالمئة إلى 4.4 دينار.
وارتفع سهم مصفاة التبرول 0.42 بالمئة إلى 4.72 دينار وسهم البنك العربي 0.65 بالمئة إلى 6.14 دينار.
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0938 جمت - تباين أداء مؤشرات الكويت بنهاية تعاملات اليوم الاثنين وسط تداولات ضعيفة. يتبع