بورصات الخليج تصعد صباحا مع ارتفاع النفط

0738 جمت - ارتفعت أسواق الأسهم الخليجية في التعاملات المبكرة اليوم الخميس بعد صعود سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 4.6 بالمئة أمس الأربعاء ليقترب من أعلى مستوياته منذ بداية العام.

وزاد مؤشر سوق دبي 0.6 بالمئة مع صعود سهم العربية للطيران 2.3 بالمئة. ويرتفع السهم منذ إعلان الشركة مطلع هذا الأسبوع عن قفزة نسبتها 42.2 بالمئة في صافي ربح الربع الأول من العام.

وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.5 بالمئة. وصعد سهم الشركة العالمية القابضة لزراعة الأسماك (أسماك) -الذي عادة ما يشهد تداولات محدودة- بنسبة أربعة بالمئة في أكبر تداولات عليه منذ يونيو حزيران 2014.

وصعد مؤشر البورصة القطرية 0.4 بالمئة مع ارتفاع سهم الخليج الدولية للخدمات التي تورد منصات الحفر 1.8 بالمئة وكان الأكثر تداولا في السوق.

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0744 جمت - ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودي في مستهل تعاملات الخميس مدعوما يمكاسب الأسهم القيادية لكنه ظل في نطاق عرضي مع غياب المحفزات الدافعة للصعود القوي.