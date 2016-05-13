البنك الاسلامي للتنمية ينتخب رئيسا جديدا الاسبوع القادم

13 مايو أيار (رويترز) - قال البنك الاسلامي للتنمية الذي مقره جدة في وقت متأخر يوم الخميس إنه سينتخب رئيسا جديدا الاسبوع القادم أثناء اجتماعه السنوي الذي سيعقد في العاصمة الاندونيسية جاكرتا ليحل محل الرئيس الحالي أحمد محمد علي الذي يشغل المنصب منذ وقت طويل.

ورشحت السعودية -أكبر مساهم في البنك- وزير الحج السابق بندر حجار للمنصب ويحظى ترشيحه بتأييد الرئيس المنتهية ولايته.

وتحت قيادة علي ضاعف البنك رأسماله المرخص ثلاث مرات إلى 150 مليار دولار في 2013 . وفي العام الماضي زاد البنك حجم برنامجه للصكوك (السندات الاسلامية) إلى 25 مليار دولار.

وترشيح حجار قد يكون إختبارا لإيران -ثالث أكبر مساهم في البنك- مع تبادل طهران والرياض اللوم بشأن الفشل في الاتفاق على التفاصيل التنظيمية للحج.

وفي وقت سابق هذا العام حل محمد بنتين محل حجار في منصب وزير الحج في إطار تغييرات وزارية أجراها العاهل السعودي الملك سلمان وشملت مناصب اقتصادية رئيسية.