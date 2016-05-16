المؤشر السعودي يرتفع صباحا
0732 جمت - ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودي في مستهل تعاملات الاثنين مدعوما بمكاسب الأسهم القيادية بصدارة البتروكيماويات بعد صعود أسعار النفط.
وزاد المؤشر 0.31 بالمئة إلى 6713 نقطة.
وارتفع مؤشر البتروكيماويات 0.6 بالمئة مدعوما بصعود أسعار النفط في بداية التعاملات اليوم الاثنين بعد أن أدى هبوط الإنتاج في نيجيريا ومخاوف من حدوث عدم استقرار سياسي في فنزويلا إلى قلة المعروض في السوق على الرغم من أن ارتفاع إنتاج أوبك وارتفاع الدولار حدا من المكاسب.
وقاد ارتفاعات السوق سهما تصنيع وسابك بمكاسب 2.5 بالمئة و0.3 بالمئة على الترتيب.
كما ارتفعت أسهم الراجحي والأهلي التجاري والمراعي وينساب بنسب تراوحت بين 0.2 و 0.8 بالمئة.
في المقابل تراجعت أسهم معادن 0.7 بالمئة ودار الأركان 0.9 بالمئة والبحري 0.4 بالمئة.
وقالت الرياض المالية في مذكرة بحثية إن المؤشر لا يزال يسير في اتجاه عرضي في ظل ضعف أحجام التداول وتذبذب الأسعار.
وأضافت "من المحتمل أن يستمر المؤشر بدون اتجاه واضح على المدى القريب."