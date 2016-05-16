المؤشر السعودي يرتفع صباحا

وارتفع مؤشر البتروكيماويات 0.6 بالمئة مدعوما بصعود أسعار النفط في بداية التعاملات اليوم الاثنين بعد أن أدى هبوط الإنتاج في نيجيريا ومخاوف من حدوث عدم استقرار سياسي في فنزويلا إلى قلة المعروض في السوق على الرغم من أن ارتفاع إنتاج أوبك وارتفاع الدولار حدا من المكاسب.