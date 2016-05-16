المؤشر السعودي يغلق على ارتفاع طفيف

وصعد المؤشر 0.10 بالمئة إلى 6699.2 نقطة ليواصل التحرك في مسار ضيق صعودا وهبوطا في ظل غياب المحفزات الدافعة للصعود القوي

وكانت الرياض المالية قالت إنها تتوقع أن يستمر المؤشر بدون اتجاه واضح على المدى القريب.