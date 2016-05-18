مشتريات الأجانب تواصل الصعود ببورصة مصر صباحا

0855 جمت - واصلت مشتريات مؤسسات المال الأجنبية صعودها بالأسهم المصرية في بداية معاملات اليوم الأربعاء وسط سيولة وفيرة.

وصعد المؤشر المصري الرئيسي 1.4 بالمئة ليصل إلى 7655.1 نقطة والمؤشر الثانوي 0.09 بالمئة ليصل إلى 370.6 نقطة.

وبلغت قيم التداول 486.049 مليون جنيه بدعم واضح من تنفيذ صفقة على أسهم كريدي أجريكول مصر.

ومالت معاملات المصريين إلى البيع بينما اتجهت معاملات العرب والأجانب إلى الشراء. واستحوذ المصريون على 83.3 بالمئة من المعاملات والأجانب على 15 بالمئة والمؤسسات على 82.85 بالمئة.

وتم تنفيذ صفقة بأكثر من 250 مليون جنيه على أسهم بنك كريدي أجريكول. وأظهرت بيانات البورصة أن الطرف البائع مصري والمشتري أجنبي.

ولم يتسن على الفور الاتصال بكريدي اجريكول لمعرفة تفاصيل الصفقة.

وكسبت أسهم التجاري الدولي 1.8 بالمئة وجلوبال تليكوم 4.2 بالمئة والقلعة 3.1 بالمئة. كما ارتفعت أسهم هيرميس 2.9 بالمئة وبايونيرز 3.7 بالمئة.

وقالت نعيم للوساطة في الأوراق المالية في مذكرة بحثية اليوم إن المؤشر الرئيسي في حالة "نجاحه في تجاوز مستوى 7600 نقطة والثبات أعلى منها قد يدفع به نحو مستوى 8000 نقطة مرة أخرى."