البنك الإسلامي للتنمية ينتخب بندر حجار وزير الحج السعودي السابق رئيسا جديدا

جاكرتا 19 مايو أيار (رويترز) - وافق محافظو البنك الإسلامي للتنمية اليوم الخميس على انتخاب بندر حجار وزير الحج السعودي السابق رئيسا جديدا اعتبارا من العام الهجري الجديد الذي يبدأ في اكتوبر تشرين الأول.

وتم انتخاب حجار - الذي دعمته الحكومة السعودية والرئيس الحالي للبنك أحمد محمد علي - بالتزكية خلال الاجتماع السنوي للبنك الذي يعقد هذا الأسبوع في جاكرتا.

وكان حجار يشغل منصب وزير الحج حتى وقت قصير قبل تغيير وزاري أجراه العاهل السعودي في وقت سابق من الشهر الجاري في خطوة ضمن سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية الواسعة.

وشغل أحمد محمد علي منصب رئيس البنك الإسلامي للتنمية منذ تأسيسه في عام 1975. وكان قبل ذلك يشغل منصب نائب وزير التعليم السعودي.

وتضم مجموعة البنك الإسلامي للتنمية 57 بلدا ويوجد مقر البنك في جدة.

وتمثل مشروعات الطاقة والنقل والمياه والصرف الصحي نحو 60 بالمئة من محفظة البنك الذي يقوم أيضا بتأسيس وإدارة صناديق متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وفي تعليق على انتخاب حجار قال وزير المالية الاندونيسي بامبانج برودجونيجورو "نأمل أن يتمكن من تنمية البنك بشكل أكبر ويعزز قدرته على تلبية احتياجات الدول الأعضاء."