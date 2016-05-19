المؤشر السعودي يتراجع صباحا

0731 جمت - تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودي في مستهل تعاملات الخميس متأثرا بنزول النفط ليظل في مسار ضيق صعودا وهبوطا في غياب المحفزات الدافعة للصعود.

وقاد التراجعات سهما معادن وسابك بخسائر 3.13 بالمئة و0.6 بالمئة على الترتيب.

كما انخفضت أسهم الراجحي والصحراء وتصنيع والاتصالات وينساب وصافولا والمتقدمة بنسب تراوحت بين 0.8 و3.8 بالمئة.

في المقابل ارتفعت أسهم بوبا العربية 2.7 بالمئة والحكير 2.3 بالمئة والاسمنت السعودية 0.4 بالمئة.

وقالت الرياض المالية في مذكرة بحثية إن المؤشر يواجه ضغوطا تمنعه من تسجيل مستويات عليا كبيرة ومن المرجح أن يتحرك بشكل عرضي على المدى المتوسط.