المؤشر المصري يرتفع صباحا

0802 جمت - استعادت البورصة المصرية توازنها بعد صدمة حادث طائرة مصر للطيران التي دفعتها للهبوط الخميس الماضي وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق صباح اليوم الأحد مع توالي المعلومات عن الكارثة وبدء التحقيقات الرسمية في أسبابها.

وارتفع المؤشر 0.5 بالمئة إلى 7535.2 نقطة.

وقال محققون فرنسيون أمس السبت إن الطائرة أرسلت سلسلة إنذارات تفيد برصد دخان على متنها قبل قليل من اختفائها من على شاشات الرادار.

وسوف يكون تحليل الحطام وانتشال الصندوقين الأسودين عاملين حاسمين لتحديد سبب الحادث الذي يمثل ثالث ضربة لقطاع السياحة في مصر منذ أكتوبر تشرين الأول. ومازال القطاع يعاني بسبب الاضطرابات السياسية بعد الانتفاضة التي أطاحت بحسني مبارك عام 2011.

وقاد ارتفاعات السوق صباحا سهما جلوبال تليكوم وطلعت مصطفى بمكاسب 4.4 بالمئة و1.5 بالمئة على الترتيب.

كما زادت اسهم سوديك وهيرميس وبالم هيلز وحديد عز والنساجون والقلعة وإعمار والمصرية للاتصالات بنسب تراوحت بين 0.8 و3.4 بالمئة.