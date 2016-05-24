بورصة مصر تصعد صباحا بدعم من مشتريات محلية

0810 جمت - ارتفعت بورصة مصر في بداية معاملات اليوم الثلاثاء بدعم من مشتريات المتعاملين المحليين ولكن وسط شح واضح في السيولة.

وكسب المؤشر المصري الرئيسي 0.20 بالمئة ليصل إلى 7431.9 نقطة والمؤشر الثانوي 0.03 بالمئة ليصل إلى 369.7 نقطة.

وبلغت قيم التداول 19.384 مليون جنيه.

ومالت معاملات المصريين إلى الشراء بينما اتجهت معاملات العرب والأجانب إلى البيع. واستحوذ المصريون على 88.2 بالمئة من المعاملات والعرب على 8.7 بالمئة.

وارتفعت أسهم جلوبال تليكوم في مستهل الجلسة 2.3 بالمئة وهيرميس 1.03 بالمئة والقلعة 0.78 بالمئة وبالم هيلز 1.2 بالمئة.

وصعد سهم مدينة نصر للإسكان 1.3 بالمئة بعد أن قالت الشركة اليوم إنها تسعى لإقتراض مليار جنيه لتسريع وتيرة العمل في مشروع سكني بشرق القاهرة.