المؤشر السعودي يرتفع صباحا
0740 جمت - ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية صباح اليوم الأربعاء مدعوما بمكاسب الأسهم القيادية بعد صعود أسعار النفط.
وارتفعت أسعار النفط صوب 50 دولارا للبرميل وسجل الخام الأمريكي أعلى مستوى في أكثر من سبعة أشهر بعد أن أشارت بيانات من معهد البترول الأمريكي إلى هبوط أكبر من المتوقع في مخزونات الخام في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.
وصعد المؤشر 0.94 بالمئة إلى 6535.24 نقطة.
وقاد الارتفاعات سهما الراجحي وجبل عمر بمكاسب 1.3 بالمئة و2.6 بالمئة على الترتيب.
وزادت أسهم سابك والاتصالات السعودية ومعادن والمراعي وتصنيع والإنماء بنسب تراوحت بين 1.1 و1.8 بالمئة.
في المقابل انخفضت ثلاثة أسهم فقط صباحا من بينها سافكو الذي خسر 0.4 بالمئة.
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