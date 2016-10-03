لمحة -المؤشر السعودي يقلص خسائره لكن يغلق عند أدنى مستوى منذ مارس 2011

* المؤشر السعودي يقلص خسائره ويغلق متراجعا 0.6 بالمئة عند 5416.5 نقطة.

* المؤشر سجل خلال الجلسة أدنى مستوى منذ منتصف ابريل نيسان 2009.

* رغم تقليص الخسائر المؤشر لا يزال عند أدنى مستوى منذ أوائل مارس اذار 2011.