لمحة -المؤشر السعودي يقلص خسائره لكن يغلق عند أدنى مستوى منذ مارس 2011
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* المؤشر السعودي يقلص خسائره ويغلق متراجعا 0.6 بالمئة عند 5416.5 نقطة.
* المؤشر سجل خلال الجلسة أدنى مستوى منذ منتصف ابريل نيسان 2009.
* رغم تقليص الخسائر المؤشر لا يزال عند أدنى مستوى منذ أوائل مارس اذار 2011.
* المتعاملون متخوفون من تأثير إجراءات التقشف الحكومي على اداء الشركات لاسيما تلك المرتبطة بشكل مباشر بالاقتصاد المحلي.
* الرياض المالية تقول الاتجاه العام للسوق لا يزال ضعيفا.
* أسهم جبل عمر تغلق منخفضة 5.8 بالمئة والراجحي 1.5 بالمئة والاتصالات السعودية 4.9 بالمئة.
* أسهم معادن تغلق مرتفعة 3.1 بالمئة وسابك 0.6 بالمئة وسامبا 1.5 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
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