لمحة-بورصة السعودية تغلق مرتفعة
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* المؤشر السعودي يغلق مرتفعا 2.02% عند 5525.7 نقطة.
* أسهم سامبا تصعد 0.6% والراجحي 4% وسابك 0.3% وبترورابغ 2.6% وكيان وينساب 0.9% وسبكيم 0.8% والمراعي 1.4% وتراجع صافولا 0.99%.
* أسهم زين تغلق مرتفعة 9.6% وموبايلي 5.35% واتحاد عذيب 6.9%.
* الشركات الثلات قالت إنها تتوقع انتعاش أعمالها بفضل الرخصة الموحدة وتوفير أموال من تمديد رخصة الاتصالات لمدة 15 سنة إضافية.
* الحكومة قالت في وقت سابق من الأسبوع إنها ستوفر "رخصة موحدة" لتقديم كافة خدمات الاتصالات.
* محللون يتوقعون أن تساعد الرخصة الموحدة على تزايد المنافسة والحد من سيطرة الاتصالات السعودية على السوق. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020223948031)
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