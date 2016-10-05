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لمحة -المؤشر السعودي يغلق مرتفعا

Wed Oct 5, 2016 12:46pm GMT
 
[-] نص [+]

‭1231 ‬ جمت -

* المؤشر السعودي يغلق مرتفعا 1.1 بالمئة عند 5585.11 نقطة.

* مؤشر البتروكيماويات يقفز 3.4 بالمئة.

* قيم التداول بلغت 3.5 مليار ريال بنهاية التعاملات.

* أسهم سابك تغلق مرتفعة 3.1 بالمئة وجبل عمر 1.9 بالمئة وينساب 5.9 بالمئة والأهلي التجاري 1.5 بالمئة وكيان يقفز تسعة بالمئة.

* أسهم الاتصالات السعودية تغلق منخفضة 2.3 بالمئة وجرير 2.1 بالمئة وبنك الرياض 0.5 بالمئة وموبايلي 0.8 بالمئة والسعودي الهولندي 2.1 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير عبد المنعم درار)
 